Darum macht es der GAK im Westen diesmal besser

Ein Entscheidungsspiel im Westen Österreichs? Da kommt beim ein oder anderen Fan des GAK sicher ein ungutes Gefühl auf. Denn so lange ist die damalige Partie um den Aufstieg bei Dornbirn noch nicht her. Es war der 4. Juni 2023, um genau zu sein. Mit einem Sieg hätte der GAK seinerzeit den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Geworden ist es, vor 4500 mitgereisten roten Fans, am Ende nur ein 1:1. BW Linz durfte sich am letzten Drücker doch noch über den Aufstieg freuen.