French Open: Ofner kennt seinen Auftaktgegner

Gegen den 35-jährigen Weltranglisten-86. Struff hat Ofner auf der ATP-Tour bisher einmal gespielt und gewonnen. Das Duell im Vorjahr auf Hartplatz in Hongkong ging in drei Sätzen an den Steirer. 2016 in der Qualifikation für das Stadthallenturnier in Wien behielt der Deutsche die Oberhand. In Paris würde Ofner im Erfolgsfall in der zweiten Runde auf den Russen Karen Chatschanow oder Aleksandar Vukic (AUS) treffen. Gegen den in Roland-Garros als Nummer 24 gesetzten Chatschanow sollte Ofner am (heutigen) Donnerstag in Genf noch im Viertelfinale spielen. Regen verzögerte den Spielbeginn.