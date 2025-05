Thriller-Autor fasziniert vom Bundesliga-Krimi

Was macht für Sie generell einen guten Thriller aus?

Wie bei einem guten Fußballspiel müssen alle Spieler am Feld top sein, man muss mit ihnen mitfiebern, ihnen die Daumen drücken, wenn sie Richtung Tor stürmen. Die Aufstellung muss stimmen, der Zug zum Tor, auch bei einem miserablen Spielstand muss man noch alles geben und den Spieß im besten Fall umdrehen. Es geht um Spannung und Nervenkitzel, um das Ungewisse, darum, dass alles möglich ist und man am Beginn noch keine Ahnung hat, wie das Ganze ausgeht. Beim Schreiben eines Romanes habe ich den leichten Vorteil, dass ich im Gegenzug zum Trainer jederzeit Gott spielen kann.