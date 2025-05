Investmentbanker schreibt Bitcoin-Biene-Kinderbuch

„Über Geld spricht man nicht“ – aber Investmentbanker Florian Koschat tut genau das. Mit seinem Kinderbuch „eine Biene namens Bitcoin“ sollen schon die Jüngsten zu zukünftigen Millionären motiviert werden. Biene „Bitcoin“ ist fleißig und lebt in einem berühmten Bienenhotel mit Spa-Bereich, beim Bestäuben lernt sie alles über Memecoins, die EZB und mehr. Wir treffen den Investor in einer Thaila-Filiale in Wien-Mariahilf.