Österreich im Golf-Fieber

Der Golfclub Gut Altentann ist der erste von Golflegende Jack Nicklaus designte Signature Course in Europa. Der 18-Loch-Platz ist in Henndorf nur 20 Kilometer von der historischen Salzburger Altstadt entfernt gelegen. Im Bild Profigolfer Matthias Schwab. (Bild: Markus Berger)