„Ich glaube, dass mein Chef Kevin geheißen hat“

Ob er denn Schulden habe, wird der Angeklagte von der Vorsitzenden des Schöffensenats am Landesgericht Eisenstadt gefragt. „Na ja, eigentlich nicht. Aber theoretisch 400.000 Euro in Österreich und umgerechnet 700.000 in Ungarn.“ Dabei handle es sich wohl um Steuerschulden, will die Richterin nun wissen. „Ja.“