Verbraucherschützer kämpfen gegen Handgepäckgebühr

Auf vielen Flügen fällt für Handgepäck ab einer bestimmten Größe eine zusätzliche Gebühr an. Verbraucherschutzgruppen möchten das nicht mehr hinnehmen. Fluggesellschaften würden ihre Kunden mit dieser Praxis ausbeuten, so der europäische Verbraucherschutz-Dachverband BEUC in Brüssel.