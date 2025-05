Fans gegen Klub: Rassismus-Causa beschäftigt LASK

Eine am vergangenen Wochenende in den Blickpunkt gerückte Rassismus-Causa beschäftigt den LASK weiter. Nach Statement der Clubführung des Fußball-Bundesligisten sowie Teilen der aktiven Fanszene der Linzer nahmen am Donnerstag Trainer Maximilian Ritscher und Kapitän Philipp Ziereis zu den Vorkommnissen in Graz Stellung. Der Stimmungsboykott in Linz wird jedenfalls bis Saisonende weitergehen.