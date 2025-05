Am 14. Juni um 20:15 heißt es wieder: einschalten und mitfiebern! krone.tv-Moderator Mario Grüninger und Jennifer Kapellari stürzen sich in „Reise um die Welt“ ins nächste Abenteuer – diesmal in die traumhafte Region Zadar. Dort entdecken sie die verborgenen Schätze der kroatischen Küste und erleben eine Reise, wie man sie so noch nie gesehen hat!