Österreich gegen Schweiz ab 16.20 Uhr LIVE

Im Schweizer Team von Trainer Patrick Fischer bestreitet Andres Ambühl (41) seine 20. WM, er ist mit 148 WM-Spielen Rekordhalter. Nicht mehr einsatzfähig ist wegen einer Muskelverletzung Kapitän Nico Hischier von den New Jersey Devils. Der etatmäßige Center der ersten Linie blieb dennoch in Dänemark bei der „Nati“. Topscorer bei dem Turnier ist Sven Andrighetto von den ZSC Lions, der bisher siebenmal traf. Er ist Clubkollege von ÖEHV-Ass Vinzenz Rohrer. Neben Rohrer verdienen mit Zwerger (Ambri-Piotta), Benjamin Baumgartner (SC Bern), Bernd Wolf (EHC Kloten) und Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds) noch vier andere Österreicher ihr Brot in der Schweizer Liga.