Nationalrat bestellte wieder drei Volksanwälte

Lob für bisherigen Job

Für alle am Donnerstag bestellten Volksanwälte sowie die Volksanwältin gab es jedenfalls Lob. Luisser habe als Landesrat stets den Menschen und die Heimat in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt, sagte der FPÖ-Abgeordnete Norbert Nemeth. Christoph Luisser war früher als Rechtsanwalt tätig und hat auch Erfahrung in der Volksanwaltschaft, als Referent des heutigen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz (FPÖ).