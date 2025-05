Wegen Wettsucht monatelang Handy abgedreht

„Glücklicherweise war ich in England. Ich habe sieben Monate ohne Handy gelebt, auch kein Tablet benutzt. Den Fernseher drehte ich nur auf, um Fußball zu schauen. Zudem habe ich keine Zeitung gelesen“, sagt der 25-Jährige. Für den es bei den „Magpies“ noch dicker kam. Denn auch in England wurde er aufgrund von unerlaubter Wetten bestraft. Der englische Fußballverband (FA) belegte ihn mit einer zweimonatigen Sperre auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Pfund (25.000 Euro). Insgesamt 50 Wetten, die er zwischen August und Oktober 2023 platziert haben soll, wurden Tonali zur Last gelegt.