1000 Jung-Polizisten für Wien „abkommandiert“

Trotz aller Widrigkeiten in Sachen Banden-Kriminalität, Messerattacken und Co. ist die Begeisterung für die Polizei in der Bundeshauptstadt ungebrochen. Der Beruf ist spannend, das beweisen zumindest die aktuellen Zahlen des Innenministeriums. Allein im ersten Halbjahr bewarben sich mehr als 3000 Männer und Frauen für die begehrten Ausbildungsplätze in Wien. Ein sattes Plus von 287 (!) Prozent.