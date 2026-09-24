Ca7riel & Paco Amoroso: Boiler Room in Simmering

Musik und Show, neu gedacht

Die elementare Differenz zu einem klassischen Jugendkonzert ist die nicht unwesentliche, dass der Großteil der Aufmerksamkeit dem Sound und nicht den Protagonisten zuteilwird. Im Schlussdrittel gibt es dann die fulminante Überraschung: das Bühnenlicht wird abgeschaltet, rote Laser erhellen den Raum und nach einer temporären Hard-Rock-Einlage Catriels mit einer Flying-V-Gitarre, wie sie bei den Rockern in den 80er-Jahren üblich war, sorgt ein auf die Bühne gestelltes und von Catriel benütztes DJ-Pult für eine disco-eske Boiler-Room-Atmosphäre. Mit viel Elektronik und noch mehr Beats faden die Musiker ein für alle Mal aus und verlassen die Bühne. Nicht von dieser zu trennen sind nur die zwei Frontmänner, die sich noch nicht einmal von den Abbauarbeiten der Crew aus der Ruhe bringen lassen und zur Freude der Fans einfach weitermachen wie bis dahin. Nach gut 100 Minuten ist das impulsive Spektakel beendet und wenn man die Vielseitigkeit des Sounds, das einzigartige Bühnengebaren und die Innovation im Songwriting vor dem inneren Auge noch einmal scannt und filtert, dann versteht man die Genialität des humorigen Gesamtkonzepts wesentlich besser. So ein kleines bisschen Wahnsinn hat im Mainstream ohnehin lange gefehlt.