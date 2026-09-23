Last-Minute-Treffer! Botic lässt TWL wieder jubeln

Auch nach fünf Spieltagen liegen in der Wiener Stadtliga Red Star und TWL Elektra ohne Punkteverlust an der Spitze. Heimstark präsentiert sich weiterhin WAF. Auch das sechste Spiel in Serie konnte gewonnen werden – 2:0 gegen Simmering. Die Highlights der Runde gibt es wie gewohnt im Video.