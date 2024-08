32.635 Polizisten im Land! Rekord statt „Notfall“

Als Gegenmaßnahme wurde unter anderem in eine Verbesserung der Ausrüstung investiert, was sich erst vor wenigen Wochen auf dramatische Weise bezahlt machte und das Leben eines Polizisten rettete: Ende Mai kam es in der Waffenverbotszone in Wien-Favoriten zu einem Messer-Attentat, das für Schlagzeilen sorgte. Ein Jordanier griff von hinten an, rammte einem jungen Beamten die Klinge in den Oberkörper.