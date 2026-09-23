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Erlebnisreise: Tauchen Sie in die Wikingerwelt ein

Wien ist leiwand
23.09.2026 22:25
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(Bild: Morris Mac Matzen/mmacm.com)
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Von Promotion

Nebel, Runen, ein Langschiff und nordische Sagen: In der Wiener Marx Halle eröffnet am Mittwoch die Ausstellung „WIKINGER – Ein immersives Erlebnis“. Sie will Geschichte nicht nur erzählen, sondern ihr Publikum mit Projektionen, Klang und Virtual Reality mitten hineinversetzen. Tickets mit attraktivem Rabatt sind erhältlich im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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Geschichte soll nicht nur erzählt, sondern mit allen Sinnen erlebt werden. Die neue immersive Ausstellung in der Wiener Marx Halle setzt deshalb weniger auf klassische Museumsvitrinen als auf Projektionen, Klangwelten, Virtual Reality und interaktive Elemente. Bis 10. Jänner lädt die Schau zu einer Reise durch die Wikingerzeit ein.

Von mutigen Kriegern und mächtigen Herrschern
Der Rundgang beginnt im Jahr 793 mit dem Überfall skandinavischer Seefahrer auf das Kloster Lindisfarne vor der englischen Küste – ein Ereignis, das traditionell als Beginn der Wikingerzeit gilt. Von dort führt der Weg zum Weltenbaum Yggdrasil und weiter in die nordische Sagenwelt. Mittels Virtual Reality tauchen Besucherinnen und Besucher in die Geschichte der Kriegerkönigin Aslaug und ihrer Familie ein. Sie und ihr Ehemann Ragnar Lodbrok bilden den erzählerischen roten Faden der Ausstellung.

(Bild: MORRIS MAC MATZEN)

Historie und Legende gehen dabei ineinander über: Ragnar zählt zu den bekanntesten Figuren der altnordischen Überlieferung, lässt sich historisch jedoch nicht eindeutig als einzelne Person fassen.

Daneben widmet sich die Schau dem Alltag der Wikinger. Interaktive Karten sowie Repliken von Waffen, Kleidung und Schmuck zeigen sie nicht nur als Krieger, sondern auch als Bauern, Händler und Handwerker, deren Reisen und Handelsbeziehungen weit über Skandinavien hinausführten.

Herzstück der Ausstellung ist ein Langschiff, das mit großflächigen Projektionen, Musik, Wellenrauschen und Lichteffekten in Szene gesetzt wird. Zum Abschluss rückt mit dem berühmten Schiffsgrab von Oseberg in Norwegen die Archäologie stärker in den Mittelpunkt. So verbindet „Wikinger“ historische Einblicke und nordische Sagen mit moderner Technik zu einer atmosphärischen Erlebniswelt.

 23. September 2026 bis 10. Jänner 2027, Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien.

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Auf große Fahrt mit den Wikingern!
(Bild: Alegria/ CreARTive Group)

Nebel, Runen, donnernde Wellen und ein Langschiff mitten im Raum: In der Wiener Marx Halle ist ab heute „Wikinger– Ein immersives Erlebnis“ zu sehen.

Wikinger- Ein immersives Erlebnis
📍 Marx Halle, Wien
📅 bis 10. Jänner 2027

⏱️ Dauer: rund 90 Minuten

Für Familien, Geschichtsinteressierte und Fans nordischer Sagen – aber auch für alle, die immersive Ausstellungen mögen.

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