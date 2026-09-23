Erlebnisreise: Tauchen Sie in die Wikingerwelt ein

Von mutigen Kriegern und mächtigen Herrschern

Der Rundgang beginnt im Jahr 793 mit dem Überfall skandinavischer Seefahrer auf das Kloster Lindisfarne vor der englischen Küste – ein Ereignis, das traditionell als Beginn der Wikingerzeit gilt. Von dort führt der Weg zum Weltenbaum Yggdrasil und weiter in die nordische Sagenwelt. Mittels Virtual Reality tauchen Besucherinnen und Besucher in die Geschichte der Kriegerkönigin Aslaug und ihrer Familie ein. Sie und ihr Ehemann Ragnar Lodbrok bilden den erzählerischen roten Faden der Ausstellung.