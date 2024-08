Irre! Afritz holt in Unterzahl nach 1:4 ein Remis

Aufsteiger Afritz muss in der 1. Klasse heuer die Abwehr in den Griff kriegen. Die Offensive zeigte sich zum Auftakt so stark wie im Vorjahr. Mit einem starkem Finish drehte man im „Krone“-Spiel der Runde – mit Fotostrecke – gegen Wernberg ein 1:4 noch in ein 4:4.