Muchitsch siegessicher: „SPÖ bereits in der Mitte“

„Nur 75.000 Stimmen Rückstand“

„Logischerweise“ erhebe man den Kanzleranspruch, sagte der Steirer beim Auftakt zur „FSG-Sommertour“ in Innsbruck in Bezug auf Bundesparteichef Andreas Babler. Angesichts von „nur 2,2 Prozent bzw. 75.000 Stimmen Rückstand“ (bei der EU-Wahl auf die FPÖ, Anm.) und „2,8 Millionen Nichtwählern“ habe die SPÖ alle Chancen, betonte der Sozialsprecher, der sich in der Vergangenheit auch schon kritisch zu Babler geäußert hatte.