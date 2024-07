Doskozil wird (un)freiwillig Bablers Wahlhelfer

Grund Nummer 2: Das Burgenland wählt im Jänner den Landtag

Ein Faktum, das angesichts der Spannung im Superwahljahr gerne vergessen wird: Doskozil befindet sich schon im Vorwahlkampfmodus. Im Jänner 2025 wählt das Burgenland. Die absolute Mehrheit von 2020 will Doskozil nicht nur bestätigen, er will das Wahlergebnis verbessern, um einen Triumph zu feiern. Dafür braucht es einen Aufwärtstrend bei den Nationalratswahlen. Auch deswegen ist das Interesse an einem guten Ergebnis am 29. September groß.