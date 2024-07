Anton Lang: „Wir müssen mehr in die Mitte rücken“

Das Thema Kinderbetreuung sei ebenfalls auf seiner Agenda: „Die Plätze müssen billiger werden.“ In Kärnten und dem Burgenland sei der Kindergarten kostenlos: „Da müssen wir hin“, die Teuerungswelle sowie die Corona-Pandemie hätten dafür in den vergangenen Jahren zu wenig finanziellen Spielraum gelassen. Lang hoffe auf bessere Zeiten, in denen Geld für so etwas da sei. Als Koalitionsbedingung wolle er das aber nicht festlegen. Im Übrigen sei ein „unspektakulärer Wahlkampf“ von ihm zu erwarten: „Es wird von mir keine beleidigenden Sager geben.“