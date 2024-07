„Übernachtungseuro“: Hotelbranche entsetzt

Moosbrugger hatte am Donnerstag gegenüber mehreren Zeitungen auf eine Beteiligung landwirtschaftlicher Betriebe an den Gewinnen des Tourismus gepocht. „Wir haben ein Kulturland, nicht irgendeine eintönige Landschaft, wie wir sie in Regionen in Europa teilweise kennen. Dieses Kulturland ist genau das Ergebnis einer bäuerlichen Familienlandwirtschaft“, so der Landwirtschaftskammerpräsident in der „Presse“.