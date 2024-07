Totschnig-Tipp fürs Mähen: „Speck, Käse und Brot“

Biologische Vielfalt

Der Landwirtschaftsminister hebt Österreichs führende Rolle beim Schutz der biologischen Vielfalt hervor. In einem Interview bei krone.tv beschreibt Totschnig die aktuelle Lage: „Wir haben in Österreich eine Sonderstellung. Unser Agrarumweltprogramm, an dem 80 % der Landwirtinnen und Landwirte teilnehmen, macht uns zu einem der ökologischsten Länder in Europa. 27 % der Fläche wird ökologisch bewirtschaftet – das ist Spitzenklasse.“