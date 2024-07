Agrarlandesräte wollen bei Renaturierung mitreden

Unter dem Vorsitz der oberösterreichischen Vertreterin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) haben sich die Agrarlandesräte der acht Flächenbundesländer (alle außer Wien) am Donnerstag auf eine gemeinsame Position in Sachen EU-Renaturierungsgesetz geeinigt. Da die Verordnung – auch gegen ihren Willen – in Kraft treten wird, verwehren sich die Landespolitiker vor weiteren Alleingängen des Klimaministeriums bei der nationalen Umsetzung.