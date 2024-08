Cyberkriminalität: Wie sicher sind Ihre Daten?

In der digitalen Welt ist Cyberkriminalität ein ernstzunehmendes Problem. Man muss seinen Namen oder sein Geburtsdatum nicht leichtfertig in den sozialen Medien preisgeben, um Opfer davon zu werden. Ob mithilfe von Spam-Bots, durch Ransomware-Angriffe oder Cyberspionage, Hacker haben viele Tricks, um an persönliche Daten zu kommen. Wie sichern Sie sich gegen solche Angriffe ab?