FPÖ hält sich mit 27,2 Prozent an Umfragen-Spitze

Die Bierpartei hat aktuell gute Chancen auf den Einzug in den Nationalrat: Ein Umfragedurchschnitt von fünf Wochen weist ihr 5,1 Prozent aus. Nötig sind in Österreich vier Prozent. Zuletzt sind die Werte aber etwas gesunken, so lag die Kleinpartei Mitte Juni noch bei 6,5 Prozent.