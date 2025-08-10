Katharina Rhomberg in London auf dem Podium!

Was für eine Vorstellung von Ländle-Springreiterin Katharina Rhomberg! Die Dornbirnerin startete beim Stop der prestigeträchtigen Equestrian Longines Global Champions Tour in London und schaffte es dort mit ihrem Hengst Colestus Cambridge mit einer fehlerfreien Runde und einer Zeit von 54,57 Sekunden auf den dritten Platz.