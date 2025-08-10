Katharina Rhomberg in London auf dem Podium!

Die Vorarlbergerin Katharina Rhomberg zeigte bei der Equestrian Longines Global Champions Tour in London groß auf und schaffte es mit Colestus Cambridge auf den ganz starken dritten Platz.
Was für eine Vorstellung von Ländle-Springreiterin Katharina Rhomberg! Die Dornbirnerin startete beim Stop der prestigeträchtigen Equestrian Longines Global Champions Tour in London und schaffte es dort mit ihrem Hengst Colestus Cambridge mit einer fehlerfreien Runde und einer Zeit von 54,57 Sekunden auf den dritten Platz.
Geschlagen geben musste sich die 32-Jährige nur der Deutschen Jörne Sprehe (53,09/Toys) und dem 16-jährigen Israeli Yali Kass (53,22/Luna van‘t Ruytershof Z), verwies aber Weltklasse-Springreiter und Lokalmatador John Whitaker (54,81/Sharid) auf den vierten Platz.
