So eng ist die FPÖ-Spitze mit den Rechtsextremen

Prominente Namen

Darunter: Chef Herbert Kickl, EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky, die Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker, der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer, Oberösterreichs Landesvize Manfred Haimbuchner oder NÖ-Stellvertreter Udo Landbauer. Es geht um aktive Mitgliedschaften in rechtsextremen Gruppierungen, gemeinsame Auftritte und Vernetzungstreffen mit Rechtsextremisten, das finanzielle Fördern von rechtsextremen Medien wie „Info direkt“ oder „Wochenblick“, Gastbeiträge in der „Aula“ sowie lukrative Aufträge an Personen aus der rechtsextremen Szene.