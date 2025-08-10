Der Hochsommer legt mit nächster Hitzewelle nach

Auch der Dienstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite – und die Temperaturen steigen kräftig auf bis zu 33 Grad an. Tagsüber scheint die Sonne fast ununterbrochen, nur über den Bergen tauchen nachmittags hier und da ein paar harmlose Wolken auf. Kurz vor Feierabend könnten sich ganz vereinzelt kleine Wärmegewitter bilden, doch das bleibt die Ausnahme. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.