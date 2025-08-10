Der Hochsommer legt mit nächster Hitzewelle nach

Sonne, Hitze und Badewetter! Die hochsommerlichen Temperaturen werden uns auch die kommende Woche begleiten. Mit Spitzen bis zu 36 Grad Celsius hat der Sommer Österreich fest im Griff. Vor allem für ältere und empfindliche Menschen heißt es daher: Mittagshitze meiden und viel trinken.
Die neue Woche startet, wie sie im Hochsommer sein sollte – mit viel Sonne und hohen Temperaturen bis zu 32 Grad. Am Nachmittag zeigen sich zwar vereinzelt ein paar Wolken über den Bergen, Schauer und Gewitter sind aber eher unwahrscheinlich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen elf und 20 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad erreichen.
Auch der Dienstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite – und die Temperaturen steigen kräftig auf bis zu 33 Grad an. Tagsüber scheint die Sonne fast ununterbrochen, nur über den Bergen tauchen nachmittags hier und da ein paar harmlose Wolken auf. Kurz vor Feierabend könnten sich ganz vereinzelt kleine Wärmegewitter bilden, doch das bleibt die Ausnahme. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.
Höchstwerte bis zu 36 Grad
Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen auf den Höhepunkt. Morgens startet der Tag zwar noch mit angenehmen Temperaturen zwischen elf und 20 Grad, am Nachmittag klettern die Werte aber auf 27 bis 33 Grad. Ideal, um nach der Arbeit noch schnell ins kühle Nass zu hüpfen. Der Wind nimmt im Osten leicht zu und sorgt im Flachland für eine erfrischende Brise.
Am Donnerstag bleibt es sonnig und heiß, doch aus Westen schleicht sich langsam ein kleiner Wetterumschwung ein. Über den Bergen im Westen entstehen am Nachmittag erste Schauer oder Gewitter, während im Flachland sons nur vereinzelt ein paar Wolken über den Himmel ziehen. Im Osten sorgt ein leichter Wind für etwas Erleichterung von der drückenden Hitze. Die Temperaturen erreichen auch an diesem Tag sommerliche Höchstwerte von 28 bis 36 Grad.
Der Freitag bringt mehr Bewegung ins Wetter: Vor allem im Westen steigt die Chance auf Schauer und Gewitter deutlich an. Im Osten und Süden bleibt es dagegen sonnig und heiß. Bei Temperaturen zwischen 28 und 36 Grad heißt dort weiterhin: Badehose und Sonnencreme griffbereit halten.
