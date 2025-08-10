Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ganze Woche Badewetter

Der Hochsommer legt mit nächster Hitzewelle nach

Österreich
10.08.2025 12:11
Die Rückkehr des Sommers setzt sich auch in der kommenden Woche fort: Es bleibt nahezu wolkenlos ...
Die Rückkehr des Sommers setzt sich auch in der kommenden Woche fort: Es bleibt nahezu wolkenlos und heiß.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Sonne, Hitze und Badewetter! Die hochsommerlichen Temperaturen werden uns auch die kommende Woche begleiten. Mit Spitzen bis zu 36 Grad Celsius hat der Sommer Österreich fest im Griff. Vor allem für ältere und empfindliche Menschen heißt es daher: Mittagshitze meiden und viel trinken.

0 Kommentare

Die neue Woche startet, wie sie im Hochsommer sein sollte – mit viel Sonne und hohen Temperaturen bis zu 32 Grad. Am Nachmittag zeigen sich zwar vereinzelt ein paar Wolken über den Bergen, Schauer und Gewitter sind aber eher unwahrscheinlich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen elf und 20 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad erreichen.

Auch der Dienstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite – und die Temperaturen steigen kräftig auf bis zu 33 Grad an. Tagsüber scheint die Sonne fast ununterbrochen, nur über den Bergen tauchen nachmittags hier und da ein paar harmlose Wolken auf. Kurz vor Feierabend könnten sich ganz vereinzelt kleine Wärmegewitter bilden, doch das bleibt die Ausnahme. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus östlicher Richtung.

Höchstwerte bis zu 36 Grad
Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen auf den Höhepunkt. Morgens startet der Tag zwar noch mit angenehmen Temperaturen zwischen elf und 20 Grad, am Nachmittag klettern die Werte aber auf 27 bis 33 Grad. Ideal, um nach der Arbeit noch schnell ins kühle Nass zu hüpfen. Der Wind nimmt im Osten leicht zu und sorgt im Flachland für eine erfrischende Brise.

Österreich
Symbol wolkenlos
20° / 35°
4 km/h
14:23 h
< 5 %
Symbol heiter
21° / 34°
15 km/h
12:34 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
18° / 28°
10 km/h
14:09 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
16° / 31°
8 km/h
14:04 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 34°
13 km/h
13:56 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 35°
12 km/h
11:17 h
< 5 %
Symbol wolkig
22° / 36°
9 km/h
07:28 h
10 %
Symbol heiter
24° / 36°
10 km/h
11:18 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
22° / 30°
15 km/h
04:34 h
90 %
Symbol heiter
19° / 29°
13 km/h
11:13 h
50 %
Wien
Symbol wolkenlos
16° / 33°
7 km/h
14:23 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 32°
17 km/h
11:25 h
10 %
Symbol wolkenlos
15° / 27°
11 km/h
13:57 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
13° / 30°
13 km/h
14:06 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 33°
7 km/h
13:29 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 34°
10 km/h
11:53 h
< 5 %
Symbol wolkig
19° / 33°
11 km/h
08:37 h
15 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 33°
14 km/h
11:50 h
70 %
Symbol Gewitter
19° / 29°
13 km/h
03:18 h
> 95 %
Symbol heiter
17° / 27°
11 km/h
11:19 h
45 %
St. Pölten
Symbol wolkenlos
19° / 33°
7 km/h
14:21 h
< 5 %
Symbol heiter
20° / 34°
11 km/h
13:13 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
17° / 29°
10 km/h
13:37 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 31°
10 km/h
13:43 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
17° / 34°
16 km/h
13:49 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 35°
13 km/h
11:47 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
20° / 36°
9 km/h
06:16 h
10 %
Symbol heiter
22° / 37°
8 km/h
11:01 h
50 %
Symbol wolkig
21° / 31°
17 km/h
06:55 h
60 %
Symbol heiter
19° / 30°
15 km/h
10:55 h
50 %
Eisenstadt
Symbol wolkenlos
17° / 33°
4 km/h
14:23 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 32°
12 km/h
13:56 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
16° / 28°
13 km/h
14:04 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 31°
13 km/h
14:13 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
16° / 34°
5 km/h
13:23 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 35°
9 km/h
10:36 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
19° / 32°
5 km/h
05:49 h
40 %
Symbol wolkig
19° / 32°
8 km/h
07:54 h
60 %
Symbol starke Regenschauer
18° / 29°
8 km/h
03:24 h
80 %
Symbol heiter
17° / 28°
4 km/h
10:05 h
40 %
Linz
Symbol wolkenlos
18° / 33°
6 km/h
13:49 h
< 5 %
Symbol heiter
20° / 34°
6 km/h
11:11 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 29°
6 km/h
11:54 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
16° / 31°
5 km/h
14:02 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
17° / 33°
6 km/h
13:44 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 34°
6 km/h
11:16 h
< 5 %
Symbol wolkig
19° / 34°
6 km/h
09:08 h
20 %
Symbol heiter
20° / 35°
6 km/h
11:21 h
50 %
Symbol wolkig
20° / 33°
6 km/h
07:43 h
50 %
Symbol wolkig
19° / 30°
6 km/h
08:00 h
45 %
Graz
Symbol wolkenlos
17° / 33°
4 km/h
14:14 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 33°
5 km/h
12:19 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 31°
8 km/h
12:29 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
16° / 33°
6 km/h
13:42 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 34°
5 km/h
13:08 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 34°
5 km/h
09:55 h
15 %
Symbol wolkig
17° / 33°
6 km/h
08:32 h
35 %
Symbol heiter
18° / 34°
6 km/h
09:15 h
50 %
Symbol wolkig
18° / 33°
5 km/h
08:40 h
50 %
Symbol heiter
18° / 31°
6 km/h
10:35 h
40 %
Klagenfurt
Symbol wolkenlos
16° / 32°
3 km/h
14:21 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 30°
10 km/h
12:31 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 27°
10 km/h
13:31 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 30°
6 km/h
13:40 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 32°
7 km/h
11:21 h
< 5 %
Symbol wolkig
18° / 32°
6 km/h
07:35 h
20 %
Symbol heiter
18° / 30°
7 km/h
10:27 h
50 %
Symbol Gewitter
18° / 29°
7 km/h
10:16 h
80 %
Symbol Gewitter
18° / 29°
7 km/h
04:18 h
> 95 %
Symbol heiter
17° / 27°
8 km/h
12:12 h
35 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
15° / 33°
3 km/h
14:15 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 31°
4 km/h
12:37 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 32°
6 km/h
11:35 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 34°
5 km/h
09:49 h
10 %
Symbol heiter
17° / 34°
6 km/h
09:32 h
15 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 31°
8 km/h
07:38 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 30°
7 km/h
10:30 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 31°
5 km/h
08:31 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 29°
6 km/h
06:56 h
70 %
Symbol heiter
16° / 30°
6 km/h
10:13 h
20 %
Innsbruck
Symbol wolkenlos
17° / 30°
6 km/h
14:19 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
19° / 27°
6 km/h
13:39 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 27°
5 km/h
13:20 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 30°
5 km/h
13:06 h
10 %
Symbol heiter
19° / 30°
5 km/h
10:06 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 28°
6 km/h
06:44 h
50 %
Symbol wolkig
18° / 26°
6 km/h
08:58 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 26°
6 km/h
11:34 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 25°
7 km/h
11:38 h
55 %
Symbol wolkenlos
16° / 26°
7 km/h
13:41 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:

Am Donnerstag bleibt es sonnig und heiß, doch aus Westen schleicht sich langsam ein kleiner Wetterumschwung ein. Über den Bergen im Westen entstehen am Nachmittag erste Schauer oder Gewitter, während im Flachland sons nur vereinzelt ein paar Wolken über den Himmel ziehen. Im Osten sorgt ein leichter Wind für etwas Erleichterung von der drückenden Hitze. Die Temperaturen erreichen auch an diesem Tag sommerliche Höchstwerte von 28 bis 36 Grad.

Lesen Sie auch:
Abkühlung ist in den nächsten Tagen punkto Wetter nicht in Sicht.
Himmel wolkenlos
Hitzewelle kommt: Jetzt tagelang 30 Grad und mehr
07.08.2025

Der Freitag bringt mehr Bewegung ins Wetter: Vor allem im Westen steigt die Chance auf Schauer und Gewitter deutlich an. Im Osten und Süden bleibt es dagegen sonnig und heiß. Bei Temperaturen zwischen 28 und 36 Grad heißt dort weiterhin: Badehose und Sonnencreme griffbereit halten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
176.353 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
163.710 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wien
Diese vier Zentimeter kosten Rentnerin 7000 Euro
137.508 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nicht ganz vier Zentimeter ist die Schwelle hoch.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1575 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1559 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1231 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Österreich
Ganze Woche Badewetter
Der Hochsommer legt mit nächster Hitzewelle nach
Aufregung in Tulln
Mit dem Ausweis einer Toten zu Top-Parkplätzen?
Krone Plus Logo
Etwas anderes Modell
Anderen helfen, um später selbst Hilfe zu erhalten
Unglück im Stadtgebiet
79-Jährige beim Baden in Welser Mühlbach ertrunken
Unsere Berge bröckeln
Felsstürze am Großglockner und Zuckerhütl: Sperren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf