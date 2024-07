Mieter müssen nicht alle Kosten übernehmen!

So wie in einem aktuellen Fall in Villach. „In einer großen Wohnanlage sind neben Wohnungen auch Betriebe im Erdgeschoß untergebracht. Die Müll- und Wasserkosten werden nach Quadratmeter aufgeteilt“, beschreibt Tschamer die Situation. „Doch es besteht der Verdacht, dass die gewerbliche Nutzung deutlich höher ist. Der Vermieter zeigt sich nicht einsichtig, daher haben wir selbst interveniert.“ Falls das nicht reicht, soll der Fall gerichtlich gelöst werden.