Freie Mieten steigen, Eigentum wird günstiger

„Es kommt darauf an, wo man eine Immobilie sucht“, weiß Remax-Boss Bernhard Reikersdorfer, der gemeinsam mit 600 Experten eine Preis-Prognose für 2024 erstellt hat: Am massivsten werden demnach die Immo-Preise im Burgenland sinken, am wenigsten in Kärnten. Eigentumswohnungen in Landgemeinden machen die größten Preissprünge nach unten; Penthouses und Maisonetten sind am kostenstabilsten.