CVT: So funktioniert ein stufenloses Getriebe

Auch deswegen konnte sich die Technik in Europa nie so recht durchsetzen, während sie etwa in Japan ein großer Erfolg ist. Trotzdem gibt oder gab es sie auch bei europäischen Herstellern etwa bei Audi („Multitronic“), Mercedes („Autotronic“) oder DAF („Variomatic“). Auch Ford bot sie unter dem Namen „Durashift“ an. Manche Hersteller programmieren ihrem CVT Schaltstufen ein, um für ein gewohntes Fahrgefühl zu sorgen und dadurch die Akzeptanz zu verbessern.