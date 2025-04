Ex-Autoverkäufer hat seit Operation Durchblick!

Lang ist es her! 2009 spielte der damals 18-jährige Markus Pink in der Bundesliga erstmals für Austria Kärnten in der EM-Arena. Im Laufe seiner turbulenten Karriere verkaufte der Stürmer ein Jahr lang sogar Autos – ehe der Weg nach oben ging, er zur festen Größe in der heimischen Bundesliga wurde. Und später sogar Chinas Meister. Jetzt kann der WAC-Torjäger seine Laufbahn mit dem Cuptitel in Klagenfurt krönen.