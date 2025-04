1,1 Millionen Wiener schreiten heute zur Wahl

Österreichs Wählern winkt nun eine lange Pause

Blickt man auf die letzten 13 Monate zurück, könnte man fast meinen, das Wählen sei in Österreich eine Art Volkssport. Gewählt wurde in der Arbeiter- und in der Wirtschaftskammer sowie erst in den Landeshauptstädten Salzburg und Innsbruck und dann auch noch auf europäischer und nationaler Ebene. In der Steiermark und in Vorarlberg wurde in diesem Zeitraum gleich auf Landes- und Gemeindeebene (ausgenommen Graz) gewählt. In Niederösterreich stimmte man „nur“ in den Gemeinden, im Burgenland lediglich auf Landesebene ab.