FC Barcelona gegen Inter Mailand – ab 21 Uhr LIVE

Arnautovic wohl in „Jokerrolle“

Den Gegner bezeichnete der 60-jährige Deutsche als „fantastische“ Mannschaft. „Sie verteidigen außergewöhnlich gut, sind gut organisiert, nicht nur in der Defensive, sondern auch, wenn sie in Ballbesitz sind. Und sie haben auch sehr gefährliche Stürmer“, analysierte Flick. Das Aushängeschild dabei ist Lautaro Martinez, der in den jüngsten fünf Spielen in der „Königsklasse“ immer getroffen hat. Arnautovic wird wohl nur in der „Jokerrolle“ sein.