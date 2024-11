Warum wurden so viele Frauen als Hexen verfolgt?

Hexenverfolgungen entstanden nie aus dem Nichts heraus. Eine Hexenjagd konnte nur ausbrechen, wenn in dem betreffenden Gebiet bereits seit längerer Zeit eine Atmosphäre der Furcht und des Misstrauens herrschte. Den Stein ins Rollen brachte ein Einzelner oder eine Gruppe, die eine bestimmte Person aus ihrer Umgebung öffentlich des Schadenszaubers bezichtigten. Der erste Hexenprozess setzte dann ein nicht mehr zu kontrollierendes Schneeballsystem in Gang. Denn war einmal eine Hexe überführt, konnte erst recht keine Ruhe einkehren. Jede Hexe war ja dem Aberglauben nach Teil einer Hexensekte; wo eine ist, musste es also noch andere geben – und so ging nach dem ersten Opfer die Hexenjagd erst richtig los.