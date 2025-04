Ruf nach Maßnahmen gegen Billigpaketflut aus China

Der unangefochtene Onlinehändler in Österreich ist weiterhin der US-Konzern Amazon. Temu und Shein liegen hierzulande aber gemessen am Online-Umsatz bereits auf Platz 4 bzw. Platz 9, geht aus Zahlen des Marktforscher Nielsen IQ hervor. 2024 wurden 4,6 Milliarden Pakete mit Waren unter 150 Euro aus Fernost nach Europa geliefert, zwei Drittel davon falsch deklariert, verwies der Handelsverband auf Zahlen der EU-Kommission. Durch die hohen US-Zölle rückt Europa nun noch stärker in den Fokus der Plattformen. „Frächter haben uns informiert, dass der Umlenkungseffekt da ist“, sagte der Handelsverband-Geschäftsführer.