Lercher: „Ego-Spielchen gibt’s bei mir nicht mehr“

Die steirischen Roten halten bei den Mai-Aufmärschen die Fahne hoch. Ihr Chef Max Lercher will die Lehren aus den jüngsten Pleiten ziehen – bei den Gemeinderatswahlen gingen SPÖ-Hochburgen wie Bruck an der Mur und Fohnsdorf verloren – und vermisst wichtige Reformen in der Steiermark.