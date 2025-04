Silbereisen wird die Schwangerschafts-Vertretung

Ganz fremd ist ihm das Maus-Universum nicht: Schon 2012 war Florian als Kandidat dabei und erinnert sich: „Ich durfte mit Schwimmflossen über Wackelpudding laufen. So was gibt’s wirklich nur in der Maus-Show!“ Jetzt also der Wechsel vom Pudding-Parcours ins Moderationspult.