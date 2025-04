„Der Meister und Margarita“: Fesselnd und skurril

Moskau in den späten 1930er-Jahren: Stalin regiert mit eiserner Faust. Ein Autor (Evgeniy Tsyganov) erfährt harsche staatliche Missbilligung, das von ihm verfasste Stück über Pontius Pilatus wird verboten, er selbst aus der Schriftstellervereinigung ausgeschlossen. Und er erliegt den Einflüsterungen Wolands (August Diehl), der wie aus dem Nichts auftaucht und sich als der Leibhaftige in Person erweist. Angespornt zu neuen literarischen Ergüssen, nicht zuletzt von seiner Geliebten Margarita (Yulia Snigir), die den Autor nur Meister nennt, wird dieser einen satirischen Roman in Angriff nehmen. In seinem Schaffensrausch verschwimmen bald Realität und Fiktion ...