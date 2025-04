KTM: „Familiensilber“ kommt jetzt unter den Hammer

Seit Montag steht die Motorrad-Fertigung bei KTM in Mattighofen wieder still, wird erst am 27. Juli wieder aufgenommen. Am Montagabend vermeldete der Mutterkonzern Pierer Mobility einen Vorjahresverlust von 1,188 Milliarden Euro. Im Kampf um die Rettung der orangen Kult-Marke wird noch viel Geld benötigt.