Rangnick zur Alaba-Verletzung: „Macht keinen Sinn“

„Bei einer derartigen Verletzung rechnet man mit vier bis sechs Wochen Pause“, so Rangnick. „Da ist ein Einsatz schon sehr unrealistisch, so ehrlich muss man sein. Wir können ihn ja jetzt auch nicht nach so einem Eingriff als erstes in so ein Spiel gegen Rumänien reinschicken. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Realistisch muss man sagen, dass er in diesem Lehrgang und den beiden Spielen nicht zur Verfügung stehen wird.“