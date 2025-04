Warum Wien für die FPÖ der Stolperstein bleibt

Platz 2 bei Wählern mit Migrationshintergrund

„Aber es gibt noch eine Problemzone“, so Meinungsforscher Haselmayer. Das ist der Bevölkerungsmix in den Städten. „Viele Bürger mit Migrationshintergrund, die die FPÖ wählen, leben in Wien.“ Deswegen könne man das „Ausländerthema nicht so hart spielen“, analysiert Haselmayer. Ein Blick in die Statistik der Wien-Wahl bestätigt die These: 46 Prozent der in der Türkei geborenen Österreicher wählten zwar SPÖ. Auf Platz 2 liegt mit 21 Prozent schon die FPÖ. Bei den in Ex-Jugoslawien geborenen Österreichern wählen sogar 25 Prozent die FPÖ.