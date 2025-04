Trotz allem: Warum Wien immer linker wählt

ÖVP regiert nur mehr in einer Landeshauptstadt

Die Inhalte der ÖVP und der FPÖ kämen am Land damit weitaus besser an, als in der Stadt. Und das spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Die Volkspartei, die jüngst ja viele Wahlen auf Bundesebene dominierte, schwächelt anhaltend in urbanen Räumen. Mit Thomas Steiner, der in Eisenstadt die ÖVP-Fahnen hochhält, hat die Volkspartei sogar nur mehr einen Bürgermeister in den neun Landeshauptstädten. Die größte noch von der ÖVP-regierte Stadt ist Wiener Neustadt – die zweitgrößte Stadt Niederösterreichs.