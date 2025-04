Marcel Hirscher angelt nach nächstem Ski-Held

Fest steht: Verdu würde perfekt in das Marken-Bild von Van-Deer passen. Der charismatische Ski-Held schrieb schließlich am 9. Dezember 2023 Geschichte, weil er damals in Val d‘Isere als erster Läufer aus Andorra auf das Podest gefahren waren. Den zweiten Stockerlplatz feierte er zum Saisonende 2024 mit Platz 2 in Saalbach. Letzte Saison landete Verdu viermal in den Top Ten.