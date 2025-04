Jetzt auch in Kärnten Wirbel um NAZ1-Autotaferl!

„Ich frage mich, ob das in der heutigen Zeit wirklich sein muss?“, meint ein „Krone“-Leser, der das Kennzeichen „NAZ1“ zufällig an einem Kärntner Auto entdeckt hat. Er hatte sich zunächst mit einem Foto wegen Verdachts des Verstoßes gegen das 3G-Verbotsgesetz an die zuständige Bezirkshauptmannschaft und auch an die Polizei gewandt.