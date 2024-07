Neuer Trend: Fliegen ohne Wasser, Filme, Klo & Co.

Nein, sorry, „Raw Dogging“ hat nichts mit Sex zu tun – auch wenn es so manchen Social-Media-Star offenbar ebenso zu Höhepunkten der besonderen Art bringt. Aber das hier ist vielmehr die Geschichte von Männern, die auf Sitzplätze starren. Es geht hierbei um das „reine“ Flugerlebnis, ungeschönt, ohne Ablenkung, ohne Luxus. Quasi zurück zu den Wurzeln, zurück in die technische Steinzeit – und der Geist erdverbunden selbst in hohen Höhen, nur um ihn noch höher zu treiben.