NASA trauert

Apollo 13-Kommandant Jim Lovell mit 97 gestorben

Ausland
08.08.2025 21:31
James Lovell im Jahr 1970 – von seinen Kollegen wurde er „Smilin‘ Jim“ genannt.
James Lovell im Jahr 1970 – von seinen Kollegen wurde er „Smilin‘ Jim“ genannt.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Der US-amerikanische Astronaut James „Jim“ Lovell ist gestorben. Der als Kommandant der Apollo 13 bekannt gewordene Raumfahrer starb am Donnerstag im Alter von 97 Jahren. Das gab die NASA bekannt.

0 Kommentare

„Sein Leben und Wirken hat über Jahrzehnte Millionen von Menschen inspiriert“, würdigte NASA-Administrator Sean Duffy den Verstorbenen in einem Statement am Freitag. Der unerschütterliche Mut Lovells habe den USA geholfen, den Mond zu erreichen und habe „eine potenzielle Tragödie in einen Erfolg“ verwandelt, so Duffy, der Lovells Familie sein Beileid aussprach.

Schicksalhafte Apollo 13-Mission
Im Jahr 1970 war Jim Lovell als Kommandant der Apollo 13 zusammen mit seinen Astronauten-Kollegen Fred Haise und Jack Swigert Richtung Mond aufgebrochen. Eine Explosion an Bord des Raumschiffs zwang die Crew jedoch, den Erdtrabanten nur zu umrunden, anstatt auf ihm zu landen. Sie entging nur knapp dem Tod. „Seine ruhige Stärke unter Druck trug dazu bei, die Crew sicher zu Erde zurückzubringen“, erklärte der Leiter der NASA.

Mit einem Video erinnert die NASA an den berühmten Astronauten:

Flog zweimal zum Mond
Lovell war bereits zuvor mit der Apollo 8 nach dem ersten bemannten Start der Rakete Saturn V auf dem ersten Flug zum Mond dabei. Er ist somit der einzige Mensch, der zweimal zum Mond geflogen, aber nie dort gelandet ist.

Der legendäre Astronaut war auch an zwei Missionen des US-Raumfahrtprogramms Gemini beteiligt. Zudem war er Testpilot bei der US-Marine. 

