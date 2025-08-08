Apollo 13-Kommandant Jim Lovell mit 97 gestorben

Schicksalhafte Apollo 13-Mission

Im Jahr 1970 war Jim Lovell als Kommandant der Apollo 13 zusammen mit seinen Astronauten-Kollegen Fred Haise und Jack Swigert Richtung Mond aufgebrochen. Eine Explosion an Bord des Raumschiffs zwang die Crew jedoch, den Erdtrabanten nur zu umrunden, anstatt auf ihm zu landen. Sie entging nur knapp dem Tod. „Seine ruhige Stärke unter Druck trug dazu bei, die Crew sicher zu Erde zurückzubringen“, erklärte der Leiter der NASA.