Stars im Rampenlicht: Von Hoppalas bis Hollywood

Was für eine Society-Woche! Im Marchfelderhof trafen sich Stars und Sternchen – und plauderten so manch lustiges Hoppala aus. In Hollywood sorgen derweil die üblichen Verdächtigen für Schlagzeilen. Und: „Freakier Friday“ bringt die Megastars Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan zurück auf die Leinwand – die auch mit krone.tv darüber plauderten.