Hochgenuss auf hoher See

Selbst an den Herd & Entdeckungen an Land

Diese Reise bringt mich übrigens dazu, Dinge zu tun, dich ich sonst talentierteren Menschen überlasse: Kochen. „Passport to Greece“ (Eintrittskarte nach Griechenland) heißt der Kochkurs mit Noelle Barille. Er gibt Einblick in die griechische Küche und macht Lust auf mehr.